Wall Street: Inflationssorgen belasten US-Börsen

Wegen der Embargo-Diskussion um russische Energielieferungen war der Ölpreis bis auf ein 13-1/2-Jahres-Hoch gestiegen, was die Nervosität der Anleger schürte. „Wenn Sie die Kombination der Auswirkungen der Covid-Pandemie, der erhöhten Inflation und der Situation in Russland haben, ist dies der Grund für die erhöhte Volatilität“, sagte Greg Bassuk, Investmentexperte von AXS Investments. „Wir sind sehr optimistisch in Bezug auf Aktien, aber wir warnen die Anleger, sich auf einen wilden Ritt in den nächsten Wochen einzustellen.“