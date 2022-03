Wall Street: Wall Street am Tag vor Fed-Entscheid im Aufwind

Alibaba: Die Aktien von Alibaba steigen überraschend und notieren 1,3 Prozent im Plus. In den letzten neun Handelssitzungen verloren die Papiere mehr als 27 Prozent. Der chinesische E-Commerce-Riese steht derzeit unter Druck, sowohl aufgrund der Befürchtungen einer Covid-bedingten Konjunkturabschwächung in China, als auch der Gefahr eines möglichen US-Delisting.