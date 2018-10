Westwing, Wirecard, Ceconomy Oktoberfest-Kater auf dem Börsenparkett

Am Vormittag lag der Dax zunächst im Plus, zeigte sich aber später richtungslos auf dem Niveau vom Vortagesschluss und fiel am frühen Nachmittag erneut ins Minus bei 11.850 Punkten - ein Rückgang um rund ein Prozent. Damit notiert der Dax so niedrig wie seit sechs Monaten nicht mehr. Das Jahrestief verläuft bei 11.700 Punkten.