Wirecard Dax-Aufstieg: Mehr Fluch als Segen?

Am Mittwochabend wird die Deutsche Börse auch offiziell verkünden, was in der Finanzszene schon lange ein offenes Geheimnis ist: Der Zahlungsabwickler Wirecard wird die traditionsreiche aber ertragsarme Commerzbank im Deutschen Aktienleitindex Dax ersetzen. Alles andere wäre eine faustdicke Überraschung. Für Unternehmen ist die Mitgliedschaft in Deutschlands wichtigstem Börsenindex ein Ritterschlag und lockt nicht zuletzt Investoren an. Allen voran ETFs, also passive Indexfonds, die den Dax abbilden, müssen die Aktie nun aufnehmen. So sorgen sie entsprechend für Nachfrage.