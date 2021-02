Zeitweise bei 49.756 Dollar Neues Bitcoin-Rekordhoch

Hinweise auf eine immer breitere Akzeptanz von Kryptowährungen haben den Bitcoin-Kurs auch am Wochenende angetrieben und ihn so nah wie nie an die Marke von 50.000 Dollar herangebracht. Am Sonntag notierte er zeitweise bei 49.756 Dollar pro Bitcoin, bröckelte dann aber um knapp 500 Dollar ab und notierte damit rund drei Prozent höher als am Samstag.