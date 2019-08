Zschabers Börsenblick : Eine Nasenlänge voraus

Apropos Nike: Der US-amerikanische Dauerrivale von Adidas, seines Zeichens immer noch der klare weltweite Marktführer, hat an der Börse zwar ebenfalls eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gezeigt – um währungsbereinigt rund 150 Prozent ging es für die Aktie in den vergangenen fünf Jahren nach oben, damit schafft sie wie auch Adidas eine Daseinsberechtigung für die Börsenweisheit „The trend is your friend“. Und auch bei den Bewertungen nehmen sich Adidas und Nike nicht viel, reichen doch jeweils die Kurs-Gewinn-Verhältnisse an die 30 heran, sind also beide keine ausgesprochenen Schnäppchen mehr.