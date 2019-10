Natürlich gibt es auch an der Börse Nostalgiker, die immer voller Wehmut zurückblicken. Die an alte Zeiten denken, in denen alles noch simpel und übersichtlich war. In denen die Stars an der Wall Street noch Mischkonzerne der Old Economy waren. Und als sie noch nicht behelligt wurden von Geschäftsmodellen, die auf für sie schwer nachvollziehbaren Begriffen wie Cloud, SaaS und Tokens basieren. Ihnen sei gesagt: Es gibt sie noch, die Branchen, deren Vertreter einfache und verständliche Geschäftsmodelle aufweisen und trotzdem wachstumsstark sind. Also, was ist etwa mit Hundefutter? Seien Sie ehrlich – mehr Old Economy geht eigentlich nicht.