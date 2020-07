Wer bislang an eine starre Korrelation zwischen Gold und Aktien geglaubt hatte – nach dem Motto „Steigt Gold, fällt die Börse automatisch“ und vice versa –, wird also spätestens seit einigen Wochen eines Besseren belehrt. Denn trotz der recht robusten Entwicklung an den Aktienmärkten verharrt auch die Gold-Nachfrage an der Börse auf hohem Niveau – und zwar so sehr, dass der Kurs des Edelmetalls nach den Zuwächsen der vergangenen Tage zum Wochenauftakt sein bisheriges Allzeithoch aus dem Jahr 2011 überschritt.



Grundsätzlich ist ein neues Rekordhoch allein noch kein Grund für einen Einstieg – sollte aber auch nicht per se ein Argument dagegen sein. So ist eine zeitnahe Korrektur nicht gänzlich ausgeschlossen, doch allzu wahrscheinlich erscheint dieses Szenario nicht. Dagegen spricht gleich eine ganze Reihe von Aspekten, derer sich die Börsianer zwar schon seit Längerem bewusst sind, die aber an Aktualität nicht verloren haben.