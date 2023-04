In Zusammenhang mit KI sollte auch Zebra Technologies nicht unerwähnt bleiben. Der Konzern aus Illinois entwickelt und vertreibt Hard- und Software, mit der sich Vorgänge in Unternehmen erfassen und auswerten lassen. Zebra greift auf KI zurück, um Unternehmensvorgänge zu optimieren. Die Zebra-KI kommt zum Beispiel im Einzelhandel, in der Logistikbranche, in der Energieversorgung und im öffentlichen Sektor zum Einsatz. Last but not least Tesla. Weil KI autonomes Fahren ermöglicht, setzt der Elektrobauer voll auf diesen Trend, trotz der eingangs erwähnten Warnung von Elon Musk.







Eine interessante Alternative zu einzelnen Investments bieten Themen-Indizes, wie der STOXX Global Artificial Intelligence. Der Index, auf den es auch ETFs gibt, bildet die wichtigsten Unternehmen aus der Entwicklung und Anwendung von KI ab. Mit einer Performance von knapp 70 Prozent in den zurückliegenden fünf Jahren hat er sich ähnlich gut entwickelt wie der MSCI World Index.