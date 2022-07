Wie dynamisch Kupfer zulegen und wie rapide es korrigieren kann, hat es in den vergangenen gut zwei Jahren gezeigt. Ähnlich dem Aktienmarkt legte auch die Kupfernotierung nach dem Corona-Crash des Frühjahrs 2020 eine Blitzrally hin, in deren Rahmen sie innerhalb von gut einem Jahr um mehr als das Doppelte im Wert zulegte. Im weiteren Verlauf des Jahres 2021 und zu Beginn 2022 konnte sie dieses Niveau – bei deutlichen Schwankungen wohlgemerkt – mehrfach behaupten. Im Frühjahr allerdings brachen dann alle Dämme und der Kurs stürzte förmlich ab – innerhalb von rund drei Monaten verlor das Industriemetall um rund ein Drittel an Wert und damit prozentual betrachtet in etwa so viel wie beim besagten historischen Corona-Crash. Und zwar aus guten Gründen: Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und dem rasanten Anstieg der Inflation nahm die Sorge vor einer globalen konjunkturellen Abkühlung spürbar zu – und damit einhergehend auch die Befürchtung einer schwindenden Kupfer-Nachfrage. Dass der ohnehin schon recht robuste Dollar im Frühjahr dieses Jahres zusätzlich an Stärke gewonnen hat, belastete die Nachfrage und den Kurs zusätzlich.