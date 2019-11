Öl hat es in der öffentlichen Wahrnehmung wahrlich schwer. Wirklich zeitgemäß ist es ja ohnehin nicht, verkörpert die Old Economy doch nichts so sehr wie der Schmierstoff. Und dann ist da noch das fehlende Potenzial in Sachen Nachhaltigkeit: Nicht erst seit Fridays for future gilt das einstige Schwarze Gold als Auslaufmodell. Man kann es auch etwas moderner formulieren: Öl ist der alte, weiße Mann der Energieversorgung.