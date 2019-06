Zschabers Börsenblick: Steigende Portokosten bieten Anlegern neue Chancen

Für Investoren ist der Boom des Onlinehandels ein attraktiver Trend, der allerdings kein Selbstläufer ist. Wer in den vergangenen Jahren auf die Aktien der großen Logistiker gesetzt hat, fuhr lediglich durchschnittliche Renditen ein. Der Grund liegt im jahrelangen Preiskampf in der Branche. Unternehmen wie Amazon verstanden es, das Porto für Pakete immer weiter zu drücken. Branchenintern spricht man gar von 2,50 Euro für ein Paket bei Auslieferung am nächsten Werktag. Profitiert haben vom Paket-Boom in den vergangenen Jahren also fast ausschließlich die großen Händler selbst. Auch heute noch sind die Titel von Alphabet, Amazon oder Alibaba aussichtsreich.