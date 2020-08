So wären allein schon die Größe der US-Wirtschaft und ihr Entwicklungsstand ein Argument dafür, dass Börsianer diesen wichtigen Investmentmarkt immer auf dem Zettel haben sollten. Doch etwas ist unter Umständen sogar ein noch entscheidenderes Argument: Der flexible und zeitnah reagierende Arbeitsmarkt, den die USA in der Geschichte immer wieder gezeigt haben, kann eine enorme Kraft entfalten – nimmt die Wirtschaft nach einer Krise wieder Fahrt auf, schlägt sich das in der Regel auch direkt in wachsenden Beschäftigungszahlen nieder.



Vor diesem Hintergrund sind auch die jüngsten Daten zu sehen: Die Juni-Arbeitslosenquote in den USA lag bei 11,1 Prozent. Das wäre zwar in normalen Zeiten beileibe keine Nachricht, die zu allzu großer Euphorie verleiten würde. Im Jahr 2020 wird sie aber förmlich gefeiert, da Covid-19 die Maßstäbe verschoben hat und da die Erwartungen im Vorfeld sehr niedrig waren – und weil man aus Erfahrung weiß, dass sich Arbeitsmarktdaten in den USA schnell zum Positiven wenden können, wenn das Umfeld stimmt.