Langfristig gesehen – und das ist das Entscheidende für einen nachhaltig agierenden Investor – bietet China nach wie vor große Wachstumsfantasien, nicht nur durch das auch an dieser Stelle schon erwähnte Megaprojekt der neuen Seidenstraße. Zwar senkte der Internationale Währungsfonds Anfang Juni seine Prognose für das chinesische Wachstum auf 6,2 von zuvor 6,3 Prozent, aber das tat er seinerzeit ebenfalls vor dem Hintergrund eines sich verschärfenden Handelskonflikts. Und selbst ein Plus von sechs Prozent, wie der IWF es für die Folgejahre prognostiziert, ist immer noch mehr als das Doppelte von dem, was man den USA zutraut.



Wenn der Rauch verflogen ist, können sich langfristig denkende Anleger – auch im Sinne der Diversifikation – via ETF in China-Aktien engagieren. So profitieren sie nicht nur von Papieren, die mitunter für westliche Investoren nicht oder nur schwer handelbar sind, sondern auch von einer starken chinesischen Binnenkonjunktur, gegen die Trumps Attacken wenig ausrichten. Eine Gelegenheit, die sich wohl auch für die Papiere von internationalen Unternehmen ergibt, die von Chinas Wachstum und Strukturveränderung partizipieren – und ganz nebenbei auch den Markt selbst abdecken.