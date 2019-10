Broker und Depotverwaltung finden So gelingt Sparern der Einstieg an der Börse

Bei weitem nicht genug, um den inflationsbedingten Verlust auszugleichen. Konservatives Sparen funktioniert aktuell nicht. Wer nicht zusehen möchte, wie sein Geld beständig an Wert verliert, sollte sich deshalb nach einer geeigneten Anlageform umsehen. Eine Möglichkeit ist die Investition in Wertpapiere an der Börse. Dabei stehen dem angehenden Investor zahlreiche Anlageformen zur Verfügung: Aktien, Fonds, börsengehandelte Indexfonds (ETF) oder etwa – für risikofreudigere Anleger – Zertifikate und Optionen, die sich meist auf Aktien oder Indizes beziehen. Bevor man sich aber mit konkreten Anlagestrategien beschäftigt, sollte man ein solides Fundament für alle zukünftigen Investitionen legen: Die Wahl des Brokers kann in Extremfällen über Gewinn und Verlust entscheiden.