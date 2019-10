Broker und Depotverwaltung finden So gelingt Sparern der Einstieg an der Börse

Beide Experten halten unerfahrene Anleger dazu an, zwischen Investition und Spekulation zu unterscheiden. Sehr aktives Handeln ist in den Augen der Finanzanlagenberaterin „Spielerei, weil das nichts mit gezieltem Vermögensaufbau zu tun hat“. Posch erklärt den Unterschied: „Der Grundgedanke jeder Investition lautet: Ich lege jetzt Geld für späteren Konsum an, weil mein Einkommen in Zukunft niedriger sein wird, beispielsweise in der Rente. Bei der Spekulation hingegen setze ich auf eine Erwartung bezüglich meist kurzfristiger Marktentwicklungen. Liege ich richtig, kann die Rendite sehr hoch sein – liege ich falsch kann aber auch der Totalverlust drohen“.