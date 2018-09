Beträge offenbaren Unterschiede Was Ihr Geldautomat über Sie (und die anderen Kunden) aussagt

Interessant sind die vorgeschlagenen Beträge deshalb, weil sie von den Banken nicht frei festgelegt werden, sondern gewissermaßen ein Psychogramm der Bankkunden abbilden. So erklärt eine Sprecherin der Postbank: „Wir haben unsere Vorauswahl so festgelegt, weil die genannten Beträge am häufigsten an unseren Geldautomaten abgehoben werden.“ Auch andere Banken orientieren sich am Verhalten ihrer Kunden.