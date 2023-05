Binance stoppt Bitcoin-Auszahlungen Warum Bitcoin-Fans die Finger von Kryptobörsen lassen sollten

In der Welt der Kryptowährungen gibt es einen Satz, der zum Mantra der Bitcoin-Fans geworden ist: „Not your keys, not your coins.“ Diese Redewendung soll Anleger davor warnen, ihr Geld bei Kryptobörsen anzulegen. Denn wenn dort etwas schiefgeht, kommen sie nicht an ihre Kryptowerte heran. Und Probleme bei den Plattformen gibt es immer wieder – wie nun bei der weltgrößten Kryptobörse Binance.