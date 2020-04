Crash am Ölmarkt Wie ich einen Öltanker kaufen und wahnsinnig abkassieren wollte

Auf dem Ölmarkt tanzt der Bär: Weil kein Mensch mehr Öl braucht – die US-Amerikaner etwa fahren wegen Corona so wenig Auto wie selten zuvor – laufen Raffinerien und Lager über. Produktionskürzungen der Opec und Russlands kommen erst noch, und auf den Terminmärkten, wo Hedgefonds und andere Spekulanten auf den Ölpreis wetten und große Verbraucher (wie Airlines) ihren Bedarf (aktuell gegen null) absichern, herrscht der Super-Contango. Contango nennt man die Situation, in der ein Rohstoff, der in Zukunft geliefert werden soll, teurer ist als aktuell. Soll heißen: Ein Barrel (159-Liter-Fass) Öl, das im Juli geliefert werden soll, kostet aktuell 20 Dollar. Ein Fass, das in den nächsten Tagen geliefert wird, kostete zum Beispiel am Montagvormittag nur vier Dollar. Am Nachmittag waren es teilweise minus 20 Dollar für die US-Sorte WTI, am Dienstag dann zeitweise minus 40 Dollar.