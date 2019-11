Fonds und ETF Warum europäische Anleihenfonds besser als ihr Image sind

Allerdings haben sich die schlechten Prognosen für 2019 in Bezug auf Anleihen nicht oder nur zum Teil bewahrheitet. Denn wenn ein Fonds eine jährliche Rendite zwischen sieben und elf Prozent erwirtschaftet, ist er für viele Anleger durchaus attraktiv. Die besten Rentenfonds mit Fokus Europa haben diese Plus erreicht – und dabei sind noch nicht einmal diejenigen gemeint, die auf hochverzinsliche, also die riskantesten Anleihefonds setzen.