Hoffnung auf Fortschritte bei den Verhandlungen über die Schuldenobergrenze in den USA, Kommentare einiger Mitglieder der Federal Reserve, die die Erwartung von kurz bevorstehenden Zinskürzungen infrage stellten sowie bessere US-Wirtschaftsdaten drückten zuletzt den nach wie vor seit Jahresbeginn im Plus liegenden Goldpreis. Wir bei UBS Global Wealth Management gehen jedoch davon aus, dass er trotz dieses Dämpfers noch in diesem Jahr sein Allzeithoch durchbrechen wird. Hierfür sprechen drei Gründe.