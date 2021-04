Hendrik Leber über grüne Investments „Die indirekten Folgen des Gutmenschentums sind manchmal brutal“

Brüssel hat mit der Taxonomie, also dem Kriterienkatalog zur Klassifizierung grüner Anlagen, schon ganz gut vorgelegt.

Haben Sie da mal reingeschaut? Ich tue so etwas manchmal ganz gern. Das sind schon jetzt 593 Seiten, und das ist erst der Anfang. Da lernen Sie eine Menge, zum Beispiel im ersten Teil, über aerobe und anaerobe Klärschlämme. Leute, ist es mein Job, als Investor Unternehmen zu fragen: Wie haltet ihr es mit anaeroben Klärschlämmen? Die EU Taxonomie zwingt uns in eine Mikro-Überwachung hinein. Vieles in der Taxonomie ist zudem unlogisch.



Zum Beispiel?

Palmöl. Ein gutes Unternehmen darf nur Öl oder Holz verwenden aus Wäldern, die nach einem System aus den Jahren vor 2008 zertifiziert sind. Ausgenommen sind zudem Palmölbetreiber unterhalb einer bestimmten Mindestgröße. Was mache ich jetzt mit den nach 2008 zertifizierten Palmen? Man fragt sich, was will die EU damit erreichen? Wir müssen uns da reingraben, und fragen uns nur: Hat sich da ein vernünftiger Mensch etwas dabei gedacht? Das technisch umzusetzen ist für uns kein Problem, aber ob es etwas bringt? Wir treiben damit einfach nur die Kosten hoch und haben am Ende nichts erreicht.