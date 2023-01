Insolvente Kryptobörse FTX „Vollständig solvent“: Der FTX-Gründer versucht, Geschädigten Hoffnung zu machen

Vor dem Insolvenzrecht ist zwar egal, woher der Gläubiger stammt. Doch für Kunden aus Europa ist es schlicht schwieriger, sich zurechtzufinden – und dafür zu kämpfen, einen vorderen Platz bei einer möglichen Ausschüttung von Geldern zu bekommen. Mit der neuen Kryptoregulierung in Europa – MicA („Markets in Crypto Assets“) – wäre die Sache hierzulande derweil einfach, betont Philipp Sandner, Krypto-Experte an der Frankfurt School. „Damit stehen die Kunden an allererster Stelle. Erst danach würden im Insolvenzfall die Verbindlichkeiten der Firma und als letztes die Shareholder bedient“, erklärt er. Die neue Krypto-Regulierung in der EU wird 2024 in Kraft treten.