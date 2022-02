Kryptowährungen Die Ukraine-Krise torpediert das Narrativ vom Bitcoin als sicherer Hafen

Viele Kryptoanleger sehen im Bitcoin ein digitales Pendant zu Gold. Tatsächlich gibt es einige Parallelen. So sind beide Assetklassen begrenzt verfügbar, Gold durch sein natürliches Vorkommen, der Bitcoin qua Limitierung im Code. Befürworter der Kryptowährung sehen in ihr genau wie in Gold eine Krisenwährung. Das Edelmetall hat sich diesen Ruf innerhalb von Jahrhunderten erarbeitet. Auch jetzt flüchten viele Anleger in die Anlageklasse, was den Goldpreis nach oben klettern lässt.