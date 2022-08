Mischen mit Mission Die besten nachhaltigen Vermögensverwalter im Ranking

Anleger setzen in unruhigen Zeiten gern auf Fonds, die in mehrere Anlageklassen investieren. Deren Manager streben danach, Verluste in einem Bereich durch Gewinne in anderen auszugleichen – und mit einem klugen Mix aus Aktien und Anleihen, manchmal auch durch den Einsatz von Rohstoffinvestments in der Krise schmale Renditen zu erwirtschaften. Zwischen Januar und Juni haben Privatanleger in Deutschland 16,3 Milliarden Euro neu in solche Mischfonds investiert. Die Strategie geht nicht immer auf, etwa wenn Aktien- und Anleihekurse im Gleichtakt fallen. Manchen Mischfonds gelingt es aber, selbst in unruhigsten Zeiten Mehrwert zu schaffen – und dabei auch noch nachhaltig zu investieren. Die WirtschaftsWoche hat die Besten prämiert.