Mischen mit Mission Die besten nachhaltigen Vermögensverwalter im Ranking

Zur Absicherung gegen Verluste setzen die Luxemburger unter anderem auf Qualitätsaktien. Die Unternehmen dahinter haben einen Wettbewerbsvorteil, der es ihnen erlaubt, sich die Konkurrenz vom Leib zu halten. „Dadurch können sie hohe Gewinnmargen und eine hohe Rentabilität erzielen, um Wert für ihre Aktionäre zu schaffen, der auf lange Sicht die Kaufkraft des Vermögens rettet“, erklärt Anlagechef Wagner. Aktuell stellen der Schweizer Pharmariese Roche, Microsoft und der US-Lebensmittelriese Mondelez die größten Aktienpositionen im Depot.



Anleihen haben die BLI-Experten in den vergangenen Jahren zugunsten von Gold abgebaut. Das Edelmetall dürfte bald wieder glänzen, ist Wagner überzeugt. Das Hauptargument für Gold sieht er darin, dass die Notenbanken ihre Geldpolitik kaum normalisieren können, weil die Staaten so hoch verschuldet sind. Zudem könnte das Einfrieren der Euro- und Dollar-Reserven der russischen Zentralbank, das die G7-Staaten und die Europäische Union Ende Februar beschlossen haben, einige Länder dazu bringen, ihre Währungsreserven in Gold statt in Dollar zu halten.