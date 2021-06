Nachhaltig investieren Starfondsmanager Flossbach meidet Banken – bis auf eine

Mit der Abneigung gegen Banken befindet sich Flossbach in Gesellschaft mit Aktivisten und langjährigen Öko-Fondsmanagern. Die Fridays for Future Aktivisten hatten jüngst vor der Hauptversammlung der britischen Bank Standard Chartered mit einer gefälschten Pressemitteilung und inszenierten Pressekonferenz angekündigt, dass die Bank alle Finanzierungen für Kohlekraftwerke einstelle und Gemeinden Geld zahle, damit sie die Folgen von Kohleabbau finanzieren könnten. Die Bank steht als Finanzierer von fossilen Energieprojekten am Pranger und sie ist nicht die einzige. Zwar hatte Standard Chartered den Umfang der Finanzierungen in den kommenden Jahren schon beschränkt und sich bis 2050 auch ein Null-Emissionen-Ziel gesetzt, aber das reicht den Aktivisten nicht. „Die Jugendlichen konfrontierten die Bank auf ausgesprochen schmerzhafte Weise mit der enormen Diskrepanz zwischen ihrer grünen Werbung und dem tatsächlichen Handeln“, sagt Joeri de Wilde, Investmentstratege bei Triodos Investment, einem niederländischen Nachhaltigkeitsspezialisten. Slogans wie „Here for Good“ und Werbespots mit niedlichen Kaninchen und springenden Walen passten nicht zu einer Bank, die zu den größten Kreditgebern für Kohlekraftwerke gehöre. Statt die Finanzierung ganz einzustellen, hätten die 60 weltgrößten Banken seit dem Pariser Klimaabkommen 2015 die fossile Industrie mit 3,8 Billionen Dollar unterstützt. Auch bei Triodos Investment erfüllen die meisten börsennotierten Universalbanken nicht die Mindeststandards für die Aufnahme in die Fondsportfolios des Hauses. „Grüne Werbeslogans, aalglatte Nachhaltigkeitsversprechen und angekündigte Strategieänderungen sind oft Verschleierungstaktik“, meint de Wilde.