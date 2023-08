Nachhaltige Vermögensverwaltung Diese Fonds mehren das Geld der Anleger – und bringen den Klimaschutz voran

Der Mischfonds von EB-SIM ist mit maximal 30 Prozent Aktienanteil ein Allrounder für vorsichtige Anleger. Um sie über eine breite Streuung vor Wertschwankungen zu schützen, liegen im Depot auch Gold, Beteiligungen an Wind- und Solarparks sowie Fonds für Wandel- und Katastrophenanleihen. Es wird streng aussortiert, sowohl in puncto Nachhaltigkeit als auch in puncto Rentabilität. So flog etwa der US-Entsorger Waste Management im vergangenen Jahr aus dem Depot. Grün genug ist er: Seine Müllfahrzeuge kippen Abfälle nicht einfach auf Halden, sondern wandeln sie in Biogas um oder recyceln sie. Durch sinkende Rohstoffpreise wurden Börsianer aber skeptisch, ob die Erträge aus dem Recycling hoch bleiben. Inzwischen ist die Rentabilitätsprognose wieder überzeugend, die Aktie ist erneut Teil des Multi-Asset-Depots geworden.