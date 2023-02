Onlinebroker Fintech-Kampf und BaFin-Ärger: Die Probleme des Onlinebrokers Flatexdegiro

Das Auf und Ab an der Börse bekommt Flatexdegiro doppelt zu spüren: Mit 2,4 Millionen Kunden ist das Unternehmen einer der größten Onlinebroker Deutschlands – und selbst an der Börse gelistet. Fast 70 Prozent an Wert verlor die Aktie des Frankfurter Unternehmens im vergangenen Jahr, zuletzt notierte sie bei etwa acht Euro. Als Flatexdegiro am Montagabend aber seine vorläufigen Zahlen fürs Geschäftsjahr 2022 vorlegte, ging es mal wieder bergauf. Bis zum Mittag stieg das Papier um über sieben Prozent.