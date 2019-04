Pro & Contra Aus für den 500-Euro-Schein – die richtige Entscheidung?

Nun wird kaum ein Verbrecher Abstand von illegalen Geschäften nehmen, nur weil es den lila Schein nicht mehr gibt. Das zu glauben, wäre eine Illusion. Trotzdem ist es gut, wenn Aufseher zumindest versuchen, Sicherheitslücken einzudämmen. Werden krumme Geschäfte und Steuerhinterziehung zumindest erschwert, ist das ein erster Schritt in die richtige Richtung.



Kritiker argumentieren, ohne den 500-Euro-Schein werde es Sparern und Banken erschwert, größere Mengen Bargeld zu horten. Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), wolle so erreichen, dass mehr Geld für Negativzins bei der EZB eingelagert wird. Für Privatleute sei es so oder so dahingestellt, wie sinnvoll die Notreserve in bar unterm Kopfkissen tatsächlich ist. Nicht jeder, der nun auf Hunderter und Zweihunderter angewiesen ist, wird aus Platzmangel gleich in einen neuen Tresor investieren müssen. Und Banken? Der 500-Euro-Schein wird ja nicht sofort abgeschafft, er wird lediglich nicht mehr ausgegeben. Seine Gültigkeit verliert er nicht, die Zentralbanken tauschen den Schein zeitlich unbegrenzt um.