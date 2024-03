Proof of Work (PoW) „It´s not a bug, it´s a feature” – darum ist Proof of Work für Bitcoin essentiell

Als Belohnung für die Bereitstellung dieser Rechenleistung erhalten Miner eine Vergütung, die in Form von Bitcoin ausgezahlt wird. Diese Belohnung, bekannt als Block Reward, wird jedem Bitcoin-Miner gewährt, der erfolgreich einen neuen Transaktionsblock an die Blockchain angefügt hat. Die Blockchain ist das digitale Datenprotokoll, in dem sämtliche Transaktionen mit der Kryptowährung gespeichert sind. Diese Belohnung halbiert sich alle vier Jahre. Dieser Prozess, ist als Bitcoin-Halving bekannt. Um ihren Gewinn konstant zu halten, müssen Miner also immer effizienter und schneller werden. Derzeit liegt der Block Reward bei 6,25 Bitcoin pro Block. Das nächste Halving wird voraussichtlich am Samstag, den 20. April 2024, erwartet. Dann halbiert sich die Block Reward auf 3,125 Bitcoin bis zum nächsten Halving im Jahr 2028.