Wie lange geht das gut? So lange, wie Investoren darauf vertrauen, dass der Staat Schulden zurückzahlen kann. Da scheint noch Spielraum, wenn sogar 30-jährige Bundesanleihen negativ rentieren – Anleger dem Staat also Geld dafür bezahlen, dass sie ihm Kredit geben dürfen. Meldungen über Auktionen von Staatsanleihen, die schleppend liefen – zuletzt wurden die USA nicht alle Papiere los – geben eine Ahnung davon, was passieren könnte, bleiben aber Randnotizen. Es gibt ja die Notenbanken, die Schuldpapiere kaufen und unbegrenzt Geld schöpfen können – so lange die Menschen ihren Währungen vertrauen und ihr Geld akzeptieren.