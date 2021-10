Shiba Inu und Co. Im Schatten der Bitcoin-Rally reüssieren Mini-Kryptowährungen

Elon Musks Hund Floki sitzt im Kofferraum seines Tesla und lächelt in die Kamera. Ein Bild, das der Chef des E-Autobauers seiner Twitter-Gefolgschaft nicht vorenthalten möchte. Also postet er es am 4. Oktober in dem sozialen Netzwerk, wo ihm 60 Millionen Menschen folgen. Dort gilt er als Wortführer im Bereich Kryptowährungen. Seine Tweets lassen die Kurse von Bitcoin und Co. steigen und fallen. „Floki Frunkpoppy“ schreibt er unter dem Foto seines Shiba-Inu-Welpen – und löst einen Kaufrausch in der Krypto-Szene aus.