Verkehrte (Finanz-)Welt 6 Tipps: Das können deutsche Privatanleger von erfolgreichen US-Investoren lernen

Die Vermögensstruktur der Amerikaner ist also „wertpapierlastiger“. Doch was machen die Amerikaner noch anders als die Deutschen? Zum einen sprechen sie offen über Geld. Geldanlage ist in Amerika ein Small-Talk-Thema. Zudem sind die Amerikaner für ihre Altersvorsorge viel stärker selbstverantwortlich als wir Deutschen. Einzige Ausnahme bilden hierzulande die Selbständigen und Unternehmer, die nicht in einem Versorgungswerk organisiert sind oder in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.