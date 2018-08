Der wichtigste Rohstoff der digitalisierten Zukunft wird nicht wie in den vergangenen Jahrhunderten Grund und Boden, menschliche Arbeitskraft oder Kapital sein. Schon heute sind Daten der eigentlich wesentliche Produktionsfaktor. Denn sie sind branchenübergreifend und in jeder Hinsicht zur Optimierung der Dienstleistungs- und Produktionsprozesse notwendig (zum Beispiel zur Optimierung von Transport- und Wartezeiten im Logistiksektor, zur Eruierung von Anlagestrategien im Finanzbereich, zum automatisierten Erkennen von Markierungen und Hindernissen im Straßenverkehr etc.). Wir stehen an der Schwelle vom Kapitalismus zum Dataismus.