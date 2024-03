Die sogenannten „Magnificent Seven“ treiben mit ihrem Gewicht von 30 Prozent an der Marktkapitalisierung des S&P 500 die Börsen an: Allen voran Nvidia, aber auch Microsoft, Google & Co.



Microsoft hat kürzlich die drei-Billionen-Dollar-Bewertung an der Börse überschritten, Nvidia ist in kürzester Zeit zum zwei-Billionen-Dollar-Unternehmen aufgestiegen. Mancher fühlt sich an die Zeit der Dotcom-Blase zu Beginn des Jahrtausends erinnert.