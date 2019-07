Aktieninvestoren werden sich daher in der nächsten Zeit wieder öfter mit dem Thema „Krisenunternehmen“ auseinandersetzen müssen. Ein guter Zeitpunkt also, an dieser Stelle einen Blick auf ein wichtiges Investmentcharakteristikum von Krisenaktien zu werfen. Und wie so oft ist als Ausgangpunkt zunächst ein Blick in die Vergangenheit hilfreich.