Mit dem technologischen Fortschritt erwachsen gänzlich neue Wettbewerber. Bitcoins und Kryptowährungen entwickeln bereits Infrastrukturen zur Übertragung und Verwahrung von Vermögenswerten mittels Blockchain-Lösungen. Projekte privater Anbieter mit digitalen Tokens, wie etwa Libra (beteiligt sind unter anderem Facebook, Uber, Spotify und Vodafone), stehen in den Startlöchern und treten als Alternative zu staatlichen Währungen an. Zahlreiche Vertreter aus dem europäischen Regulierungsumfeld haben sich mit dem Verweis auf die Preisgabe von Daten an private Organisationen bereits gegen entstaatlichtes Geld positioniert. Noch wichtiger dürfte allerdings die Befürchtung sein, mit dem Aufstieg neuer Währungen die Kontrolle über die Geldmenge innerhalb einer Volkswirtschaft zu verlieren.