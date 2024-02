Glaubst du als CEO eines Payment Anbieters noch an das Bargeld?

Ich mag Bargeld. Man hat einen anderen Bezug zu Geld, wenn man die Münzen und Scheine fühlen und anfassen kann – das hat etwas Reines und Nostalgisches an sich. Alte Münzen mit vergessenen Königen anzuschauen, hat etwas Magisches. In einer modernen, digitalen Gesellschaft hat Bargeld jedoch langsam ausgedient. In den Ländern rund um Deutschland ist Bargeld fast aus dem täglichen Leben verschwunden.

Selbst in Deutschland sehen wir eine deutliche Verlagerung von Bargeld zu Kartenzahlungen. Das spiegelt einen langsamen, aber sich beschleunigenden Trend zur Digitalisierung wider. Trotz dieses Wandels ist Bargeld immer noch ein wichtiger Bestandteil der deutschen Wirtschaft. Laut der jüngsten Studie der Deutschen Bundesbank wickelten die Deutschen im Jahr 2021 insgesamt 58 Prozent ihrer Zahlungen mit Banknoten und Münzen ab, verglichen mit 74 Prozent bei der letzten großen Umfrage im Jahr 2017. Betrachtet man jedoch das Volumen, so dominieren Kartenzahlungen, da Bargeld meist für niedrigere Summen verwendet wird. Wir wollen also beides – bar und Karte – je nachdem, wo wir sind und was wir kaufen. Das unterstreicht, dass wir uns zwar in Richtung eines digitaleren Zahlungsumfelds bewegen, Bargeld aber in naher Zukunft nicht vollständig abgeschafft wird.