Zinsvergleich Die besten Ratenkredite

Ein Ratenkredit könnte helfen, den Engpass zu überbrücken. Und in der Tat finanzieren die Deutschen ihr Leben zunehmend über Kleinkredite. Die Anzahl der neu abgeschlossenen Ratenkreditverträge ist 2022 von 7,0 auf 9,1 Millionen gestiegen, ein Plus von 30 Prozent. Das zeigen die Ergebnisse des Risiko- und Kredit-Kompasses der Schufa, der das Kreditverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland abbildet. Zahlen für das Jahr 2023 gibt es erst im Spätsommer. Rund 42 Prozent aller neu abgeschlossenen Ratenkredite in Deutschland sind mittlerweile Kredite unter 1000 Euro. Diese legten um 90 Prozent von 2 auf 3,8 Millionen zu.