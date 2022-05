So sind wie in anderen Branchen auch im Halbleitersegment die vergangenen zwei Jahre geprägt gewesen von der Coronapandemie und damit verbundenen Lockdowns in für die Produktion entscheidenden Regionen etwa in Asien. Letzteres hat einen erheblichen Einfluss auf die Lieferketten gehabt und damit das Angebot reduziert. Das hat die Preise nach oben getrieben – was sich wiederum in Form steigender Aktienkurse geäußert hat. Seit rund einem halben Jahr ist es nun aber auch schon wieder vorbei mit der Euphorie.