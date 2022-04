In Deutschland müssen Anleger den Umweg über den MSCI Canada gehen. Das macht aber keinen allzu großen Unterschied – die Zusammensetzung beider Indizes ist ähnlich. Hinzu kommt, dass der S&P / TSX Composite Index ein Kursindex ist und die Variante von MSCI als Performance-Index auch Dividenden berücksichtigt. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 ist der Index zwar kein Schnäppchen mehr, aber noch nicht zu teuer. Vor allem die Aussicht auf eine Fortsetzung der Zinsschritte und die steigende Nachfrage nach Rohstoffen aus Kanada könnten kanadische Aktien weiterhin Rückenwind verleihen. Titel wie Royal Bank of Canada, Bank of Montreal oder Canadian Natural Resources gelten zudem als solide Werte.