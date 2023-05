Und noch etwas ist interessant. Rund die Hälfte des weltweiten Umsatzes im E-Commerce dürfte mittlerweile auf das Konto asiatischer Internetnutzer gehen. Man geht davon aus, dass in diesem Jahr rund zwei Billionen Dollar mit dem E-Commerce im asiatischen Raum umgesetzt werden, für 2027 rechnen Experten dann schon mit drei Billionen Dollar. Hier wächst der Onlinehandel also nochmal besonders kräftig. Gründe dafür gibt es mehrere. So ist die die Marktpenetration mit dem Handel via Internet in Asien noch nicht ganz so weit verbreitet wie etwa in den USA. Asien hat hier also Nachholpotenzial. Es liegt aber auch daran, dass in Asien eine starke Mittelschicht heranwächst, die finanzstark und technikaffin ist.