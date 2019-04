Zschabers Börsenblick: Wo für Investoren die Sonne scheint

Achtzehn Grad. Wolkenloser Himmel. Sonne. Während in Deutschland das wechselhafte Aprilwetter regiert, sieht es in großen Teilen Spaniens schon ganz anders aus. Viele Deutsche werden während der vergangenen Regentage wehmütig den nächsten Urlaub herbeigesehnt haben. Doch auch aus anderen Gründen lohnt es sich, die iberische Halbinsel im Blick zu haben. Während die OECD kürzlich ihre Wachstumsprognose für den Euroraum kräftig revidiert hat und nunmehr nur noch von einem Plus von einem Prozent ausgeht, schwingt sich das ehemalige Krisenland Spanien zur Wachstumslokomotive auf. Immerhin ein Wachstum von 2,2 Prozent erwarten Ökonomen für Spanien. Grund genug, das Land einmal näher unter die Lupe zu nehmen. Womöglich bietet es sich sogar an, den einen oder anderen Euro statt in Tapas, guten Wein und die Miete für den Strandkorb in den spanischen Leitindex zu stecken? Doch dazu später mehr.