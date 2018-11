Bundesbank warnt So verwundbar sind Banken und Wirtschaft

Ein Ausstieg der Europäischen Zentralbank aus ihrer Niedrigzinspolitik könnte die Kreditinstitute zusätzlich in die Klemme bringen. Denn laut Bundesbank sind die niedrigen Zinsen bei 45 Prozent der neu vergebenen Wohnimmobilienkredite für mehr als zehn Jahre festgeschrieben, womit die Quote der Kredite mit besonders langer Zinsbindung fast doppelt so hoch ist wie 2010. Wechselt die Notenbank ihren geldpolitischen Kurs abrupt, steigen die Zinsen an den Kapitalmärkten schneller als in den Kreditbüchern der Banken.‎ Die Finanzinstitute müssten dann mehr für ihr Kapital zahlen als sie damit verdienen. Diese sogenannten Zinsänderungsrisiken fallen laut Buch bei kleineren Banken und Sparkassen stärker ins Gewicht, da größere Institute das Problem besser durch Fristentransformation ausgleichen können, also durch die Umwandlung von kurzfristigen Einlagen in langfristig vergebene Kredite.