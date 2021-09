„Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ Die Enteignung von Wohnungskonzernen wäre ein populistisches Placebo

Was klingt wie eine Szene aus düsteren DDR-Zeiten, findet im Berlin des 21. Jahrhunderts breite Zustimmung. In dem rot-rot-grün regierten Land sind die Bürger mittlerweile zu fast allem bereit, um den Mietenwahnsinn zu beenden. Klar, Wohnen in Berlin ist zu teuer. Selbst Gutverdiener müssen große Teile ihres Einkommens aufbringen, um nicht in einem heruntergekommenen Wohnklo absteigen zu müssen.