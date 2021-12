Immobilien: Deutsche-Wohnen-Chef Zahn will nicht Vonovia-Vorstand werden

„Vor seiner Entscheidung (..) habe ich großen Respekt und bedauere sie sehr“, sagte Vonovia-Chef Rolf Buch. Vonovia hatte sich im Oktober nach mehreren vergeblichen Versuchen eine Mehrheit von 86,7 an der Deutsche Wohnen gesichert. Beiden Unternehmen zusammen gehören mehr als 500.000 Wohnungen im Wert von über 80 Milliarden Euro, der größte Teil davon in Deutschland. Vonovia hatte im Zuge der Übernahme angekündigt, den Vorstand zu erweitern – und Zahn mit an Bord zu holen. Dieser entschied sich nun aber anders.