Immobilienbranche: CPI Property will österreichische Immofinanz übernehmen

Der in Frankfurt börsennotierte Immobilienkonzern CPI Property Group plant eine millionenschwere Übernahme der österreichischen Immofinanz. Wie das in Luxemburg ansässige Unternehmen mit tschechischen Wurzeln am Freitag nach Börsenschluss mitteilte, hat es sich bereits bis zu 32 Prozent an dem Wiener Immobilienkonzern gesichert und plant für die übrigen Aktien jeweils ein Übernahmeangebot von 21,20 Euro in bar. Das entspreche einem Aufschlag von 4,2 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen sechs Monate. Eigenkapital und Fremdkapital für die Übernahme habe CPI Property bereits sicher.