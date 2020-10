Immobilienmarkt Nachfrage nach Fertighäusern steigt trotz Corona

Die Nachfrage nach Fertighäusern steigt in Deutschland in der Corona-Pandemie weiter. „Corona hat den Wunsch nach dem Eigenheim deutlich verstärkt“, sagte am Freitag der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF), Hans Volker Noller. Die Wertschätzung für ein eigenes Haus mit Garten sei in diesem Jahr noch einmal deutlich gestiegen. „Davon profitiert jetzt auch die Fertigbauindustrie.“