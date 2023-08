Mietregulierung Der Staat sollte die Finger von der Indexmiete lassen

SPD und Grüne fühlen sich aber nicht an den Koalitionsvertrag gebunden. Weil Mieter zu ihrer Wählerklientel gehören, wollen sie Indexmieten regulieren. Denn zuletzt zogen sie mit der Inflationsrate deutlich an: Im Juli stieg der Verbraucherpreisindex um 6,2 Prozent. Einen solchen Anstieg will Rot-Grün in Zukunft verhindern.